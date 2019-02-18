В Страшенском районе наградили ветеранов вооруженного конфликта на Днестре

Ветераны вооруженного конфликта на Днестре из села Микэуць Страшенского района получили медали "Золотой орел". Награды им лично вручил первый зампредседателя Демократической партии Павел Филип. Он поблагодарил их за отвагу и отметил, что власти продолжат социальные проекты, направленные на их поддержку.

"Сейчас мы разрабатываем новые планы, чтобы решить еще имеющиеся проблемы. Это и бесплатный общественный транспорт, и повышение пособия со 100 до 500 леев, как мы повысили тем, кто пострадал в результате депортаций", - сказал кандидат ДПМ по 20-ому округу Павел Филип.

Всего награды получили 33 комбатанта.

"Это были страшные дни. Я отвечал за безопасность 100 комбатантов. Раз в три года мы получаем путевки в санаторий, бесплатный транспорт в муниципии".

"И на нас обратили внимание. Оказывают разную помощь".

Почтили комбатанты и память павших в бою сослуживцев. Они возложили цветы к памятнику солдата Валерия Слобозенко.

Его мать до сих пор не может оправиться от потери сына.

"Его наградили орденом Штефана чел Маре, поэтому я получаю пособие. Тысяча леев для пожилых - это подспорье, я больная, нужны лекарства", - отметила жительница Микэуць Анна Слобозенко.

После памятной церемонии Павел Филип, кандидат ДПМ по 20-ому одномандатному округу, встретился с местными жителями. Они обсудили социальные и инфраструктурные проекты, которые предстоит реализовать в 2019 году. Среди них - строительство двух детских игровых площадок и ремонт местных дорог. На это из госбюджета выделили более миллиона леев.

"Люди говорили, что нам сделают дороги, а я не верил. И вот два года назад все сделали, мы довольны. Нам еще нужен стоматологический кабинет в селе".

"У нас есть мобильный стоматологический кабинет, пока он может приехать к вам. А затем посмотрим, что можно сделать", - добавил кандидат ДПМ по 20-ому округу Павел Филип.

"До сих пор у нас не было такого красивого детского сада. Большое спасибо за крышу, теплоизоляцию, обустроенный двор. Но нужен капитальный ремонт и внутри".

"Я всегда стремился помочь Страшенам, и помогал району независимо от должности, которую занимал", - заключил кандидат ДПМ по 20-ому округу Павел Филип.

20-ый одномандатный округ включает 19 населенных пунктов Страшенского района и четыре Оргеевского.