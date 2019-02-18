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В Страшенском районе наградили ветеранов вооруженного конфликта на Днестре
// фото: Resurs.md
12:19, 18 Feb 2019
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Ветераны вооруженного конфликта на Днестре из села Микэуць Страшенского района получили медали "Золотой орел". Награды им лично вручил первый зампредседателя Демократической партии Павел Филип. Он поблагодарил их за отвагу и отметил, что власти продолжат социальные проекты, направленные на их поддержку.

"Сейчас мы разрабатываем новые планы, чтобы решить еще имеющиеся проблемы. Это и бесплатный общественный транспорт, и повышение пособия со 100 до 500 леев, как мы повысили тем, кто пострадал в результате депортаций", - сказал кандидат ДПМ по 20-ому округу Павел Филип.

Всего награды получили 33 комбатанта.

"Это были страшные дни. Я отвечал за безопасность 100 комбатантов. Раз в три года мы получаем путевки в санаторий, бесплатный транспорт в муниципии".

"И на нас обратили внимание. Оказывают разную помощь".

Почтили комбатанты и память павших в бою сослуживцев. Они возложили цветы к памятнику солдата Валерия Слобозенко.

Его мать до сих пор не может оправиться от потери сына.

"Его наградили орденом Штефана чел Маре, поэтому я получаю пособие. Тысяча леев для пожилых - это подспорье, я больная, нужны лекарства", - отметила жительница Микэуць Анна Слобозенко.

После памятной церемонии Павел Филип, кандидат ДПМ по 20-ому одномандатному округу, встретился с местными жителями. Они обсудили социальные и инфраструктурные проекты, которые предстоит реализовать в 2019 году. Среди них - строительство двух детских игровых площадок и ремонт местных дорог. На это из госбюджета выделили более миллиона леев.

"Люди говорили, что нам сделают дороги, а я не верил. И вот два года назад все сделали, мы довольны. Нам еще нужен стоматологический кабинет в селе".

"У нас есть мобильный стоматологический кабинет, пока он может приехать к вам. А затем посмотрим, что можно сделать", - добавил кандидат ДПМ по 20-ому округу Павел Филип.

"До сих пор у нас не было такого красивого детского сада. Большое спасибо за крышу, теплоизоляцию, обустроенный двор. Но нужен капитальный ремонт и внутри".

"Я всегда стремился помочь Страшенам, и помогал району независимо от должности, которую занимал", - заключил кандидат ДПМ по 20-ому округу Павел Филип.

20-ый одномандатный округ включает 19 населенных пунктов Страшенского района и четыре Оргеевского.




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