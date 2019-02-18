Правительство Румынии выделило 10 млн евро на благоустройство русла реки Бык

Правительство Румынии согласилось выделить нашей стране десять миллионов евро на расчистку и благоустройство русла реки Бык. Как сообщил исполняющий обязанности мэра столицы Руслан Кодряну, работы планируется провести на участке протяженностью 45 километров, пролегающем по территории Кишинева и Страшенского района.

"Речь идет о комплексных работах. Намечено не только расчистить речное русло, но и благоустроить его - проложить пешеходные дорожки, поставить скамейки".

Проект благоустройства предусматривает строительство трех плотин и укрепление берега.

По словам Кодряну, дата начала работ станет известна, когда румынский кабмин утвердит перевод гранта в Молдову.





