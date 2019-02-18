Первое, что приходит на ум, когда необходимо сбросить вес, сесть на жесткую диету. Ограничить ежедневный рацион, отказаться буквально от всего и…. с удивлением обнаружить, что вес стоит, да и объемы ощутимо не уменьшаются.
Такое может произойти по разным причинам — нарушен обмен веществ, постоянные срывы, организм "бунтует", — но результат один —в данный момент конкретно вам похудеть диета не помогает.
Не стоит отчаиваться и опускать руки: привести тело в форму можно, используя другие способы,передает Рамблер.
Для начала стоит пересмотреть свое отношение к питанию в принципе. В идеале надо попробовать перейти на правильное питание, но если и этого сделать не удается, начните с того, что сократите свои порции если не вдвое, то хотя бы на 30%. А дальнейшая задача — попытаться ускорить обмен веществ. Есть несколько способов это сделать.
Сходите в баню
Давно известно, что посещение русской парной или сауны благотворно влияет на процесс снижения веса. "Подтопить" жир, избавиться от шлаков, а заодно и от пары лишних сантиметров в талии можно, не прилагая никаких усилий. Только обязательно перед посещением бани или сауны проконсультируйтесь со специалистом. К сожалению, не всем подходит такой способ "похудения" из-за проблем со здоровьем.
Запишитесь на массаж
Только отнестись к этому следует ответственно и тщательно подойти к выбору специалиста. А дальше вам и карты в руки: классический, масляный, массаж горячими камнями — для достижения цели подойдет почти любой. Правда, быстрого результата ожидать не стоит: преобразиться вам удастся только после 10-15 сеансов.
Купите аромалампу
Вдыхая определенные аромамасла вы легко сможете отрегулировать обмен веществ. Для этих целей подойдут, например, эфирные масла апельсина, розы, мяты, розмарина и можжевельника. В этих маслах содержатся вещества. способные, например, контролировать чувство голода, улучшающие пищеварение, а также борющиеся со стрессом, который многие привыкли заедать. Существенный плюс этого способа — его можно использовать самостоятельно, не привлекая специалистов.
Попробуйте иглоукалывание
А вот в данном случае без специалиста обойтись точно не получится. Причем мастера надо выбирать с умом. У акупунктуры нет противопоказаний, применять иглоукалывание можно в любом возрасте, но стоит отметить, что действие этого метода очень индивидуально. Кроме того, мгновенного результата вам никто не пообещает. Но целью данного способа является не мгновенный результат, а направленность на долговременную работу. Обмен веществ будет восстанавливаться постепенно.
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