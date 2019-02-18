Одна квартира стоит 130 млн. Бари Алибасов рассказал, кому оставит наследство

Продюсер Бари Алибасов рассказал, что на восьмом десятке жизни задумывается над своим завещанием. Несколько лет назад он на концерте группы "На-на" в Ярославле получил серьёзную травму. Да и имущество есть, которое можно оставить родственникам, одна только квартира в центре Москвы стоит 130 миллионов рублей, пишет издание "Стархит".

— Я выскочил в зал, перепрыгнув ударную установку. Я когда-то был барабанщиком. Работа у меня была сидячая, но тяжёлая. И вот я совершил этот прыжок и приземлился так, что у меня "слетел" опорный позвонок. Врачи говорили, что жить мне осталось полтора-два года, — рассказал основатель группы "На-на".

Продюсер пообещал, оставить материальные ценности сыну, а всё, что касается музыки, перейдёт Владимиру Политову и Вячеславу Жеребкину из группы "На-на", пишет life.

— Мне есть, что завещать. Надо заботиться о тех, кто тебе дорог, — заметил Алибасов.

Годом ранее сын Алибасова, которого также зовут Бари, женился, и недавно у него родился ребёнок.