В Украине отмечают пятилетнюю годовщину Евромайдана

Пятилетнюю годовщину Евромайдана отмечают в соседней Украине. С 18 по 24 февраля 2014 года в результате обстрела на площади независимости в Киеве погибли 100 человек, которых назвали "небесной сотней".

После случившегося госпереворота президента Виктора Януковича отстранили от должности, он бежал в Россию. В Конституцию были внесены поправки и назначены досрочные президентские выборы.

Весной 2014 года Россия аннексировала полуостров Крым, а на востоке Украины начался вооруженный конфликт. По делу об обстреле на майдане проходят 442 подозреваемых, почти 280-ти из них предъявлены обвинения.

Бывшего президента Виктора Януковича недавно приговорили к 13 годам тюрьмы за измену родине, его также обвиняют в убийстве 100 манифестантов. В эти дни к памятнику, установленному в Киеве в память о "небесной сотне", возлагают цветы.