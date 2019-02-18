Самый тяжёлый китаец сбросил 142 килограмма за полгода

Самый тяжёлый человек Китая Ван Хаонань, который весил 334 килограмма, сбросил за полгода 142 килограмма, сообщают местные СМИ.

19-летний житель провинции Шаньдунь стал участником компании "Найди первого толстяка", которая была организована местным медицинским университетом и десятками больниц. В июле прошлого года ему была проведена операция по уменьшению желудка. При этом вмешательство хирургов не повлияло на процесс переваривания пищи, пишет life.

12 февраля он прошёл медицинское обследование, которое показало, что его вес уменьшился до 192 килограммов, нога стала меньше на четыре размера, а рост увеличился на два сантиметра.

Как отметил Хаонань, добиться этого ему удалось благодаря контролю за питанием и физическим нагрузкам. В дальнейшем он планирует сбросить вес до 100 килограммов.