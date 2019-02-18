Самый тяжёлый человек Китая Ван Хаонань, который весил 334 килограмма, сбросил за полгода 142 килограмма, сообщают местные СМИ.
19-летний житель провинции Шаньдунь стал участником компании "Найди первого толстяка", которая была организована местным медицинским университетом и десятками больниц. В июле прошлого года ему была проведена операция по уменьшению желудка. При этом вмешательство хирургов не повлияло на процесс переваривания пищи, пишет life.
12 февраля он прошёл медицинское обследование, которое показало, что его вес уменьшился до 192 килограммов, нога стала меньше на четыре размера, а рост увеличился на два сантиметра.
Как отметил Хаонань, добиться этого ему удалось благодаря контролю за питанием и физическим нагрузкам. В дальнейшем он планирует сбросить вес до 100 килограммов.
Комментарии
- Как похудеть, если диета не помогает
- В Чувашии собаки загрызли женщину
- Бренд Boss представил новую классику
- Студентка легла спать с головной болью и проснулась с новорожденной дочерью
- Темные личности и сладость греха: астрологи назвали самые порочные знаки зодиака
- Женщина похудела из-за рака и списала это на успех диеты
- Мужчина подарил возлюбленной чужое кольцо и попросил вернуть
- Хорошие новости для Водолеев и предупреждение для Козерогов: гороскоп на неделю для всех знаков Зодиака
- Над Китаем взошли три солнца. ВИДЕО
- В Британии обвинили Facebook в нарушении законов о конфиденциальности
- В столице число случаев ОРВИ выросло на 10%
- Молдова обратилась за поддержкой к мировому сообществу в связи с ситуацией вокруг молдавских пилотов
- "ВКонтакте" запустит аналог сервиса TikTok для обмена короткими видео
- В Саудовской Аравии выпал снег
- Началась печать избирательных бюллетеней для одномандатных округов
- Бизнесмен Сергей Енчу поддерживает ДПМ на парламентских выборах 24 февраля
- Всегда закрывайте дверь. Пожарный дал простой совет, который может спасти жизнь
- Кот выбрал странный способ напакостить соседям, и в итоге его поймали с поличным
- Ученые посоветовали продукты от жира на животе
- Жителей Буюкан напугал разбитый вдребезги автомобиль с пятнами крови. ФОТО
- Додон купил освобождение молдавских пленных за счёт 20 млн долларов, полученных от русских на избирательную кампанию
- Усатый обвиняет Додона: он ставит палки в колеса МИДу, который планирует сегодня привести домой молдавских пленных
- Додона не пустили в зал Мюнхенской конференции по безопасности
- МИДЕИ: пленники находятся под опекой некоего НПО в Москве, а у молдавских дипломатов нет ни доступа к ним, ни информации об их местонахождении
- Партийный лидер пожаловался в ЦИК: ПСРМ грубо нарушает Кодекс о выборах
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
День благоприятен для строителей, для занятых в сферах техники и услуг. Не исключено, что подведут те, на кого Вы надеялись. Соблюдайте во всем меру, особенно это касается острого и соленого. В голову придут плодотворные идеи.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Сегодня можно вполне рассчитывать на успех в делах. Не исключено неожиданное предложение или встреча с давним партнером по бизнесу. Успешной будет интеллектуальная и творческая деятельность, которая вдохновит Вас новыми идеями. Вероятно достижение большого успеха в разных деловых операциях.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Сегодня волнующая Вас проблема предстанет перед Вами в полном объеме. Возможно, у Вас появится желание что-либо изменить в жизни. Не принимайте никаких важных решений и серьезных обязательств - на сегодняшний день время для этого еще не настало. Вечер многие посветят любви и развлечениям.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
День благоприятен для строителей, для занятых в сферах техники и услуг. Дома будут царить мир и покой, настроение и самочувствие будут на высоте. Несмотря ни на какие испытания и препятствия на Вашем пути к победе и успеху, постарайтесь сохранять спокойствие, новые знакомства нежелательны. Вечер лучше провести в кругу семьи.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Сегодня можно вполне рассчитывать на успех в делах. Именно сегодня Вам, возможно, повезет решить проблемы личной жизни. Подходящий момент для выяснения отношений с любимым человеком. Уделите больше внимания детям.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Сегодня волнующая Вас проблема предстанет перед Вами в полном объеме. Многие будут сегодня чересчур эмоциональны. Скорее всего, вас ждут сегодня материальные затруднения. Не будьте неблагодарными.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
День благоприятен для строителей, для занятых в сферах техники и услуг. Наконец принесет плоды дело, которое Вы уже считали совсем гиблым. Если, вы не состоите в браке, то возможно, нужно зарегистрировать свой союз. Вероятна новая романтическая связь.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Сегодня можно вполне рассчитывать на успех в делах. Велика вероятность того, что Вас попросят заплатить по старым счетам. Придется вернуться к вопросам, встававшим ранее и уже считавшимся закрытыми. Влияние планет нейтральное - можно заниматься своим здоровьем, хозяйственными делами.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Сегодня волнующая Вас проблема предстанет перед Вами в полном объеме. Вы ведете правильную финансовую политику, но постоянно возникают искушения, и надо разумно распорядиться своими средствами. Неблагоприятный день для активности в делах, натиска, упорства в достижении цели. Но не принимайте все так близко к сердцу.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
День благоприятен для строителей, для занятых в сферах техники и услуг. Ваши мысли сегодня будут упорядочены и четки, а речь ясна и убедительна. Сегодня не торопите события - это не самый благоприятный день для кардинальных перемен. Будьте осторожны с электроприборами.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Сегодня можно вполне рассчитывать на успех в делах. Любовное свидание лучше отложить - ни к чему хорошему оно не приведет. Радостным и полезным окажется общение со старшими родственниками, с друзьями. Фортуна благоволит конструкторам и архитекторам.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Сегодня волнующая Вас проблема предстанет перед Вами в полном объеме. На всякий случай обойдите вопросы наследства, иначе ничего, кроме раздражения и обид, не получится. Смело идите на контакт с представителями иностранной организации. В голову придут плодотворные идеи.
|Banca Nationala a Moldovei
ava.md