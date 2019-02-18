В Италии задержали около 30 мафиози

В ходе рейда в итальянском Неаполе задержали около 30 человек по подозрению в связях с мафиозным кланом Секуино.

В Италии правоохранители в ходе рейда в Неаполе задержали около 30 человек по подозрению в связях с мафиозным кланом Секуино. Об этом в понедельник, 18 февраля, сообщает ANSA.

Указано, что следователь суда выдвинул приказ об аресте - подозреваемых обвиняют в членстве в мафии, вымогательстве, незаконной продаже оружия и наркотиков,передает Корреспондент.

По мнению стороны обвинения, все преступления усложняются целями и методами мафии.

По данным следствия, главари клана - братья Сальваторе и Никола Секуино - отдавали приказы прямо из тюрьмы, в которой находятся на данный момент.

Ранее полиция в Италии, Германии, Нидерландах, Бельгии и нескольких странах Южной Америки задержала 90 человек в рамках операции против калабрийской мафиозной организации Ндрангета.