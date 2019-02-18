Как сообщило руководство ЦИК, для парламентских выборов в одномандатных округах будут напечатаны более 3,4 млн бюллетеней на трех государственных типографиях: Полиграфкомбинат, Центральная типография и издательство «Universul», передает Молдпрес.

Сегодня издательство «Universul» начало печатать бюллетени, которые будут распространяться на участковые избирательные бюро одномандатных округов № 1-18. Всего будет напечатано 1,1 млн бюллетеней.

Цена одного бюллетеня - 33 бана, стоимость всего тиража - 1,1 млн леев.

Бюллетени для парламентских выборов в одномандатных избирательных округах будут разной длины в зависимости от количества кандидатов в округе. Бюллетени печатаются на непрозрачной (матовой) бумаге фиолетового цвета.

В одномандатных избирательных округах было зарегистрировано 323 кандидата, а еще девять дел находятся на рассмотрении в суде.

Предстоящие 24 февраля парламентские выборы в Молдове впервые пройдут по смешанной избирательной системе: 50 депутатов будут избраны по партийным спискам, а 51 депутат – по одномандатным избирательным округам. В этот же день состоится консультативный референдум по вопросу сокращения числа депутатов и их отзыва с поста.