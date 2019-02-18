В Саудовской Аравии выпал снег

В районе Джебель-эль-Лауза на севере Саудовской Аравии выпал снег. Местные жители уже оборудовали пункты сдачи в аренду санок и самодельных лыж, сообщает в понедельник, 18 февраля, ТАСС.

В частности, на фотографиях в соцсетях видно, как бедуины в традиционных длинных рубашках (галабеях), завернувшись в головной платок (куфия), скатываются по склонам на самодельных "ледянках" и даже устраивают соревнования. Дети тоже не остаются в стороне: лепят из снега разные фигуры и играют в снежки, пишет Корреспондент.

Указано, что подобная ситуация в районе Джебель аль-Лауза, расположенном в провинции Табук на высоте 2,5 тыс. м над уровнем моря, повторяется уже второй год.

"Не исключено, что в будущем мы станем зимним курортом", - пишет в Twitter один из местных жителей Мухаммед аль-Мустафа.

Известно, что северная провинция Табук является частью глобального проекта города будущего Неом, нацеленного также на развитие туристической инфраструктуры.