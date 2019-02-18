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Молдова обратилась за поддержкой к мировому сообществу в связи с ситуацией вокруг молдавских пилотов
13:27, 18 Feb 2019
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Молдова обратилась за поддержкой к мировому сообществу в связи с ситуацией вокруг молдавских пилотов. МИДЕИ выступило с обращением, в котором называет действия российских властей "неприемлемыми", так как они препятствуют доступу к молдавским гражданам, находящимся в Москве, и тем самым нарушают действующие международные и двусторонние договоры.

Молдавские власти просят управление Верховного комиссара ООН по правам человека, комиссара Совета Европы по правам человека, комиссара ЕС по вопросам юстиции, правам потребителей и гендерного равенства, а также другие международные институты обязать Москву соблюдать нормы международного права.

Молдавской делегации удалось узнать местонахождение молдавских пилотов Лионела Буруянэ и Михая Крихана лишь спустя неделю тщетных запросов и обращений к российским властям. Пообщаться с соотечественниками представители нашей страны смогли всего десять минут, и только после длительных переговоров с НПО, под опекой который те якобы находятся.

На прошлой неделе Кишинев направил Москве ноту протеста в связи с ситуацией вокруг молдавских пилотов, освобождённых из Афганистана, но удерживаемых в Москве в качестве предвыборных заложников. Российская сторона пока не прокомментировала ситуацию.




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