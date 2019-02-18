В столице число случаев ОРВИ выросло на 10%

Около 5400 жителей столицы обратились на прошлой неделе в медучреждения с острыми респираторными инфекциями. Об этом сегодня на еженедельном заседании примэрии Кишинэу сообщила и. о. главы Управления социальной помощи и здравоохранения Каролина Олару.

По ее словам, число случаев ОРВИ выросло на 10% по сравнению с прошлой неделей, когда было зафиксировано около 4900 случаев, передает Молдпрес.

"Среди заболевших больше всего детей до 4 лет – около 1300 случаев, детей 5-14 лет – более 1500 случаев. Было госпитализировано 103 человека. В то же время за этот период было зарегистрировано 205 случаев заболевания гриппом, в том числе 1 летальный исход. Скончался 32-летний мужчина, он не был вакцинирован", - сказала Олару.

Также на прошлой неделе в столице зарегистрировано 9 случаев туберкулеза и 39 случаев ветряной оспы.

Эпидемиологи напоминают населению об опасности самолечения и необходимости обращаться к врачу при первых признаках ОРВИ и гриппа (высокая температура, озноб, боли в мышцах).