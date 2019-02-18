Ученые нашли бытовой пластик на дне арктического моря Лаптевых

Море Лаптевых в Северном Ледовитом океане загрязнено бытовым пластиком, его частицы повсеместно найдены на морском дне у устья реки Лена в ходе научной экспедиции, рассказала старший научный сотрудник Национального научного центра морской биологии Дальневосточного отделения РАН Татьяна Даутова.

"Фрагменты бытового пластика были, к сожалению, обнаружены во всех наших пробах - от устья реки Лена до склона шельфа. Анализ в нашем центре показал, что это пластики группы ПЭТ (полиэтилентерефталат), использующиеся, как правило, для изготовления бутылок и пробок", - сказала Даутова на конференции в министерстве науки и высшего образования,передает РИА Новости.

По ее словам, экспедиция работала недалеко от устья реки Лена, с помощью глубоководных аппаратов были обследованы более четырех квадратных километров дна.

"Бытовой пластиковый мусор распространён на данном участке повсеместно", - заключила Даутова.