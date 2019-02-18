В Херсоне из-под кожи четырех жителей изъяли паразитов длиной 17 см

Из-под кожи четырех жителей Херсона достали паразитов редких видов. Длина глистов достигала 17 сантиметров.

В Херсоне из-под кожи четырех жителей изъяли гельминтов редких видов. Длина паразитов достигала 17 сантиметров, сообщила пресс-служба Херсонского областного лабораторного центра Минздрава,передает Корреспондент.

"Из редких видов гельминтозов было зарегистрировано четыре случая дирофиляриоза в Херсоне. Все случаи местные, заражения возникли вследствие укусов комаров", - говорится в сообщении.

Указано, что по локализации гельминты были в височной области головы и руках.

"Больные обращались за медицинской помощью самостоятельно с жалобами: наличие опухоли, боль, жжение, покраснение, зуд, передвижение паразита под кожей. Их прооперировали, длина удаленных гельминтов достигала от 10 до 17 см", - доложили в лабцентре.

Там также добавили, что за год в Херсонской области обследовали на паразитарные заболевания 218 тысяч человек (20,8% населения), в 2068 человек обнаружили глисты 12 видов.

"Показатель заболеваемости на 100 тыс. населения - 194,9 против 204,6 в 2017 году при среднем по стране 235,7. У 91,5% обнаруживали энтеробиоз (чаще всего у детей - 83%)", - отчитались в ведомстве.