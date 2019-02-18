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Партия Регионов раскрыла коррупционные схемы Додона: "Только за "взносы" в ПСРМ можно экспортировать фрукты в Россию"
14:14, 18 Feb 2019
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Игорь Додон использует в своих интересах ограничения введённые Россией на экспорт молдавских товаров. Желающие экспортировать фрукты на рынки России должны состоять «в близких отношениях» с Додоном. Об этом заявил сегодня глава Партии Регионов Республики (ПРМ) Молдова Александр Калинин в ходе пресс-конференции.

По его словам, за право попасть на российский рынок все производители должны платить «откат» Додону в виде процента от выручки. А без этой обязательной платы, путь на рынок России закрыт, пишет telegraph.md.

Председатель ПРМ утверждает, что такое негласное правило Додон ввёл ещё в 2015, параллельно переговорам с российскими партнерами. Тогда он направил в Кремль письмо с просьбой открыть экспорт для 10 предприятий Молдовы. 26 февраля 2015 Додон добился соответствующего разрешения. Но воспользоваться им смогли лишь предприниматели, приближённые к Додону.

В 2015-2018 число таких бизнесменов и предприятий значительно увеличилось по личной инициативе Игоря Додона. Примечательно, что большинство таких экспортов - сторонники или даже члены ПСРМ из Гагаузии и Приднестровья. Товары экспортируются только через таможенные посты, контролируемые людьми президента. Так Игорь Додон стал монополистом в экспорте молдавских товаров в Россию, используя это в политических целях. А компании, которые отказывались с ним сотрудничать, исключались из списка с правом на экспорт.

Сотрудничество осуществлялось через предприятия-посредников, одобренных ПСРМ, чьи услуги также нужно было оплачивать. Тариф составлял от 700 до 1000 долларов за каждую фуру с товаром. Так в Молдове была запущена новая преступная схема по монополизации экспорта фруктов и овощей в Россию, объемы которой достигали 100 млн долларов ежегодно.

Компании-посредники покупали местную продукцию по заниженной цене, а на российской таможне декларировались товары на большую сумму. Затем через суд было доказано, что таможенные сборы были завышены, деньги возвращались, но только на фирмы-посредники. Доходы производителей были минимальными, поскольку затраты на транспортировку ложились на их плечи. Согласно данным Таможенной службы, производители ежегодно теряют по 40-50 млн долларов в результате таких схем, а деньги попадают в карманы фирм-посредников ПСРМ.

В этом году молдавские производители экспортировали около 15.000 фур яблок, потеряв, примерно 45 млн долларов, а компании посредники получили 22.5 млн долларов. Поскольку не все хотят участвовать в таких преступных схемах, некоторые производители вынуждены выбрасывать товар.

К примеру, в 2017 предприятие “Hermes Agroservice”, которому помог Додон, экспортировало 2.5 млн кг яблок за 22 млн леев. А предприятие “Scutaru Victor” в этот же период - 1.5 млн кг яблок, лишь за 4.4 млн леев.




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