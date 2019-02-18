Найдена связь между отжиманиями и болезнями сердца

Американские и итальянские ученые провели исследование и выяснили, что по количеству отжиманий от пола, которые могут выполнить мужчины, можно оценить риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний.

О работе специалистов говорится в статье, опубликованной в издании Journal of the American Medical Association.

Как отмечается, медики начали свое исследование еще в 2000 году. Сотрудники десяти пожарных департаментов в американском штате Индиана проходили медицинские осмотры, тесты на отжимания, а также толерантность к физической нагрузке,передает Рамблер.

Были проанализированы более 1000 анкет. Результаты показали, что у участников исследования, которые могли выполнить 40 отжиманий от пола, риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний в течение 10 лет был на 96% меньше, чем у тех мужчина, кто выполнял менее 10 отжиманий. При этом в группе участников, выполнявших от 21 до 30 отжиманий, риск оказался на 75% меньше, чем у группы, которая отжималась от 0 до 10 раз.

По словам ученых, для уточнения данных нужны более масштабные исследования, тем не менее уже сейчас можно утверждать, что тест на количество отжиманий можно применять в качестве простейшего метода для оценки функционального состояния организма мужчины.

Напомним, ранее исследователи из Колумбийского университета провели исследование и пришли к выводу, что регулярные аэробные нагрузки положительно сказываются на когнитивных функциях мозга и позволяют "омолодить" его.