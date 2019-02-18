В ночь на 19 февраля жители Молдовы увидят главное суперлуние года

Жители Земли смогут увидеть суперлуние 2019 года во вторник, 19 февраля. Об этом сообщает NASA.

Спутник подойдет к Земле на минимальное в текущем году расстояние - 356 тысяч километров. Через шесть часов после этого наступит полнолуние. Именно это сочетание и называют суперлунием, передает Корреспондент.

В 2019 году сносится еще одно суперлуние 19 марта, но оно будет немного слабее поскольку Луна подойдет на расстояние 359 тысяч километров. Самую яркую Луну в 21 веке ожидают 6 декабря 2052 года.