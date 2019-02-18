Опрос: Плахотнюк догоняет Додона по уровню доверия граждан и сильно опередил Санду и Нэстасе

Председатель Демократической партии Молдовы Влад Плахотнюк — политик с самым значительным ростом доверия со стороны граждан Молдовы.

Согласно опросу, проведенному американской компанией Lake Research Partners в сотрудничестве с IMAS, Плахотнюк начал с низкого уровня — 19% в октябре 2017 году, а в феврале о своем доверии ему заявило 35,8% граждан (в январе — 33%).

Лидер демократов по уровню доверия граждан теперь близок к главе государства Игорю Додону, которому доверяет 42,7% граждан нашей страны.

Рейтинг Додона снизился на один процентный пункт за месяц. Падает доверие граждан и к лидерам избирательного блока ACUM Майе Санду и Андрею Нэстасе. 22,6% оценивает деятельности лидера ПДС на оценки от 7 до 10 (24% в январе 2019 года), а снижение рейтинга председателя Платформы «ДА» Андрея Нэстасе еще существенней — с 24% в январе до 20,8% сейчас.

Опрос проводился 3-16 февраля среди 1521 респондентов. Погрешность составляет +-2,55%.