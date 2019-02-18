Постоянное курение делает мир "бесцветным", выяснили ученые

Любители табака, выкуривающие более двух десятков сигарет каждый день, заметно быстрее теряют способность различать цвета и чаще остаются без зрения в преклонные годы жизни, чем остальные курильщики и здоровые люди. Об этом пишут медики в журнале Psychiatry Research.

"Наши коллеги в прошлом показывали, что курение почти удваивает риск стать жертвой дегенерации сетчатки глаза и способствует развитию воспалений глаз и пожелтению хрусталика. Мы показали, что употребление огромного числа сигарет или постоянный контакт с компонентами их дыма негативно влияет на восприятие цвета и геометрии", — рассказывает Стивен Сильверштайн (Steven Silverstein) из университета Ратгерс (США).

Курение и связанные с ним болезни являются одной из главных причин преждевременной смерти сегодня на Земле. По статистике CDC, каждый год в мире от табака и вторичного курения умирает примерно по 6 миллионов человек, и каждые два из трех курильщиков обычно умирают по причинам, связанных со злоупотреблением табаком,передает РИА Новости.

В последние годы медики находят все больше свидетельств того, что негативное влияние табака и никотина не ограничивается одними лишь легкими. В частности, два года назад биологи выяснили, что табачный дым ускоряет старение всех органов тела, бесповоротно меняет структуру стенок сосудов, делая их более ломкими, а также способствует развитию глухоты.

Вдобавок, никотин и продукты горения табака, попадающие в организм беременной женщины, способствуют развитию косоглазия и снижают уровень интеллекта не только у ее детей, но и последующих поколений потомков.

Сильверштайн и его коллеги открыли еще один пример того, как курение негативно влияет на самые разные аспекты здоровья человека, наблюдая на протяжении пяти лет за здоровьем семи десятков здоровых людей, никогда не куривших сигареты, и аналогичного числа заядлых любителей табака.

Эти люди, как отмечают ученые, выкуривали по 20 сигарет в день на протяжении последних нескольких десятилетий и не планировали отказываться от вредной привычки. Все они не страдали в прошлом от проблем со зрением и не имели серьезных нарушений в работе сетчатки и других компонентов глаз.

Авторы статьи проверили, так ли это на самом деле, используя простую программу для проверки остроты зрения, выводившую на экран прямоугольники, покрытые полосками или закрашенные сплошным цветом, а также наборы геометрических фигур, составленные из множества разноцветных кругов.

Каждая из этих фигур и наборов полосок выводилась на экран лишь на пару мгновений, что мешало добровольцам детально изучить их и заставляло их полагаться лишь на реакцию и интуицию. Результаты этих замеров для курильщиков и здоровых людей оказались очень наглядными.

В среднем, некурящие добровольцы обладали почти в два раза более контрастным зрением, чем любители табака, и примерно в 2-3 раза лучше распознавали геометрические фигуры. Это особенно сильно проявлялось в тех случаях, когда они были составлены их кругов трех разных цветов.

Как полагают исследователи, подобные различия были связаны с тем, что никотин и продукты горения табака воздействуют на глаза напрямую, а не просто ухудшают работу зрительных центров в мозге курильщика.

С другой стороны, возможно и то, что контрастность зрения ухудшилась из-за сужения сосудов в сетчатке и повышенной концентрации оксидантов в ее клетках, характерных для любителей сигарет. В ближайшее время они планируют проверить эти теории, наблюдая за тем, как изменится зрение людей, недавно отказавшихся от табака и перешедших на никотиновые пластыри или жевачки.