Ротонда и каскадная лестница в парке Валя Морилор снова нуждаются в ремонте

Ротонда и каскадная лестница в столичном парке Валя Морилор нуждаются в ремонте. Работы должна провести компания, которая два года назад реконструировала их, а сейчас восстанавливает в этом же парке гранитную лестницу. ok

"Контракт с предприятием, которое выполняло работы, еще в силе. Считаю, что в работе использовались некачественные материалы. Мы с предпринимателем все обсудим, чтобы он переделал все качественно за свой счет", - сказал и.о. мэра столицы Руслан Кодряну.

На днях в соцсетях появились фотографии ротонды и каскадной лестницы, фрагменты которых явно нуждаются в ремонте. Восстанавливали этот участок парка около года. Реконструкцию завершили в октябре 2016-ого. На осуществление этого проекта потратили 15 миллионов леев.





