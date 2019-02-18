Туристы выбирают нестандартные отели ради фото в соцсетях

Порядка 20% туристов из различных стран мира предпочтут обычному номеру уединенный особняк, хижину на дереве или же аутентичную лоджию, пишет apartment.ru.

Причин в выборе экзотических номеров несколько. Во-первых, туристам интересно сменить рутинную обстановку на что-то экзотичное, испытать новые эмоции и попробовать новый уклад жизни, пишет Вести.ru.

Во-вторых, путешественники любят делиться фото и видео в соцсетях, и необычный номер тут будет только плюсом – это дополнительная возможность впечатлить друзей.

Наряду с нестандартными номерами большую популярность набирают хостелы и частные квартиры – путешественникам интересно погрузиться в атмосферу места, в которое они приехали, и почувствовать себя местным жителем, остановившись не в популярном туристическом районе, а где-то на окраине города.