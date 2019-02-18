Вышел трейлер трагикомедии с дочерью Джонни Деппа

Фильм в украинском прокате должен появиться 14 марта. Режиссером его является Луи Гаррель.

В Сети появился украиноязычный трейлер фильма Честный человек с дочерью Джонни Деппа Лили-Роуз. В прокат он должен выйти 14 марта этого года. Видео было опубликовано на YouTube-канале Arthouse Traffic,передает Корреспондент.

В главных ролях в фильме, помимо Лили-Роуз Депп, снялись Луи Гаррель и Летиция Каста.

В основу сюжета фильма положена история о смерти, любви и предательстве. Главный герой ленты оказывается в любовном треугольнике. При этом каждый участник его, прежде всего, любит себя.