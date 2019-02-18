"Без валенка и варежки": воспитатель детсада заперла малыша на веранде. ВИДЕО

Следственный комитет начал проверку детского сада в Озёрске, где воспитатели забыли на веранде маленького мальчика. Спасли запертого на морозе ребенка очевидцы, услышавшие громкий плач.

"В садике с моим ребенком (2,7) произошёл неприятный инцидент: малыш остался один на улице, в запертой веранде. Все детки вышли с веранды, а мой ребёнок остался внутри, воспитатель его не заметила, закрыла веранду на ключ и повела детей в группу", — написала мама мальчика.

Инцидент произошел днем 15 февраля в детском саду №58. Данные о том, сколько времени малыш провел в одиночестве на морозе, расходятся: сотрудники учреждения говорят о 10 минутах, тогда как очевидцы сообщают минимум о получасе, передает Вести.ru.

"Около одной из веранд садика молодая мама с коляской услышала громкий истеричный плач ребёнка. Я подошла к ней, и вместе мы нашли, где он плачет — ребёнок был один закрыт на веранде, вокруг никого не было. Мы обошли садик и обратились к воспитателю, та побежала за ключом. Всё это время я успокаивала малыша. Ему на вид от двух с половиной до трёх лет, он плохо разговаривает и сказал только, что замёрз. У него была снята одна варежка и один валенок", — рассказала женщина, обнаружившая малыша.

По ее словам, для воспитательницы это был первый рабочий день в садике.

Ребенка быстро отогрели, накормили и уложили спать, а после показали врачам. Перед его мамой извинились, пообещав впредь не допускать подобных инцидентов, однако СКР начал доследственную проверку.