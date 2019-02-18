Департамент полиции Нью-Йорка изучает историю, произошедшую летом прошлого года, когда один из офицеров в шутку приказал коллегам "при случае пристрелить на месте" рэпера 50 Cent, сообщает газета New York Daily News со ссылкой на источник в полиции.
По данным газеты, речь идет о заместителе инспектора Эммануэле Гонсалесе из 72 участка в бруклинском районе Сансет Парк. В июне 2018 года во время инструктажа в полицейском участке Гонсалес якобы "приказал" офицерам, которые будут работать на боксерском матче в Бронксе, при встрече с 50 Cent "пристрелить его на месте",передает РИА Новости.
Сам Гонсалес, который на данный момент продолжает нести службу, позднее объяснял, что это была шутка. Рэпер в свою очередь заявил, что относится к "угрозе" очень серьезно. "Печально то, что этот человек все еще имеет значок и пистолет. Я воспринимаю эту угрозу очень серьезно, и я консультируюсь с моим адвокатом по поводу вариантов дальнейших действий", - написал музыкант в Twitter.
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