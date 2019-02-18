Шоколадная медаль оказалась золотой подвеской возрастом 1500 лет

Рэйчел Картер, 41-летняя жительница британского графства Кент, отыскала в поле при помощи металлоискателя золотую англосаксонскую подвеску, которую высоко оценили эксперты и которую сама она сперва приняла за шоколадную медаль.

Такая находка сравнима с выигрышем в лотерею: Рэйчел рассказала Daily Mail, что знакомые кладоискатели за 50 лет своего увлечения так и не находят ничего подобного.

Теперь находка может быть передана музею и выставлена с указанием имени своего открывателя, пишет Моя Планета.