Послезавтра, 20 февраля, на Земле может произойти одна из самых мощных магнитных бурь, приходящихся на второй месяц года 2019 года. Во всяком случае, до недавнего времени с таким прогнозом выступают специалисты лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН.
С начала года на Земле магнитные бури бушевали уже трижды – 5 января, 25 января и 1 февраля. Эксперты обращают внимание на то, что между первой и третьей из них прошло 27 дней – за этот период Солнце совершает оборот вокруг своей оси, сообщает mk.ru.
Учёные отмечают, что подобные «циклические» и, как следствие, более предсказуемые бури характерны для периода, когда светило проходит через так называемый минимум одиннадцатилетнего цикла. В связи с этим основным источником геомагнитных возмущений являются две корональных дыры (области с открытыми линиями магнитного поля, вдоль которых солнечная плазма может вытекать в межпланетное пространство). Одна из них была «ответственной» за первые магнитные бури января и февраля, а вторая – за ту, что произошла 25 января и за грядущую, которую от неё, как можно заметить, также отделяют 27 дней.
Ещё вчера на сайте лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН утверждалось, что буря будет относиться к категории G1. Тем не менее, согласно сегодняшнему прогнозу, магнитосфера Земли в ближайшие дни всё же может остаться спокойной.
В дни магнитных бурь специалисты рекомендуют людям, в особенности метеозависимым, воздержаться от чрезмерных физических нагрузок, а также избегать жаренной пищи и обилия мучных продуктов и сладостей. При этом на факте магнитной бури не следует «зацикливаться» – по мнению многих экспертов, подобные явления не столько влияют на самочувствие людей непосредственным образом, сколько заставляют многих «накрутить себя».
Специалисты предполагают, что в ближайшее время тенденция сохранится, и следующая после 20 февраля буря произойдёт в самом конце месяца или в первый день марта.
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