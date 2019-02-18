Статистика: в Молдове снижается показатель преступности несовершеннолетних

Три убийства, 18 случаев сексуального насилия, еще четыре - с нанесением телесных травм. Это лишь часть преступлений, совершённых подростками в 2018 году. По данным генеральной прокуратуры, в прошлом году было заведено 700 уголовных дел с участием несовершеннолетних. Это на 100 меньше, чем в 2017-м.

Из семисот уголовных дел с участием подростков, более 400 открыты за воровство, кражи, грабеж, злоупотребление доверием и мошенничество. Из более тяжких преступлений зарегистрированы три убийства, около 20 случаев сексуального насилия и четыре избиения, передает canal3.

По данным генеральной прокуратуры, около 90 уголовных дел открыты в отношении подростков до 16 лет. Почти в 60 случаях преступления совершались повторно.

В прошлом году, из около 700 открытых прокуратурой дел, более 500 направили в суд. Примерно в ста случаях, уголовные дела приостановили после примирения сторон. Еще в 25-ти случаях было решено освободить подростков от уголовной ответственности.

В прошлом году задержали почти 50 подростков. Примерно 30 несовершеннолетних поместили под предварительный арест.