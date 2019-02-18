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Гостеприимно. Похоронное бюро выдало чек с надписью "приходите снова"
// фото: НУР24
16:56, 18 Feb 2019
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В Новом Уренгое бюро ритуальных услуг выдавало чеки с надписью "приходите снова".

На странную надпись обратил внимание сын покойной местной жительницы, он же прислал снимок чека в редакцию НУР24. По его мнению, подобное является издевательством над горем людей. Как рассказал директор компании, за всё время, что он занимает эту должность никто никогда ему об этой строчке не говорил, пишет life.

— Если честно, я и сам первый раз обратил на неё внимание, не понимаю, как так произошло. Моя фирма приносит свои извинения. Мы немедленно займемся этим вопросом и удалим фразу, — прокомментировал он.

Также сообщается, что бюро не предоставило указанные в чеке "погребальные стропы", однако глава компании опроверг данные сообщения, заявив, что готов обсуждать этот вопрос с родными покойной.




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