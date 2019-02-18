NASA показало паводок в Австралии из космоса

Затопление в районе реки Флиндерс стало самым сильным за последние 50 лет. Масштабы паводка хорошо видны из космоса.

NASA опубликовало снимки последствий паводка в австралийском штате Квинсленд. Фото появились на официальной странице ведомства,передает Корреспондент.

Сообщается, что на протяжении нескольких недель в штате шел дождь. Река Флиндерс разлилась настолько, что изменило вид ландшафта с космоса.

В ведомстве показали фото одного и того же региона до наводнения и после того, как рассеялись облака.

Также сообщается, что паводок стал причиной колоссальных убытков фермеров. ПУ них пропали сотни тысяч животных.