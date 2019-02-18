В США пожарные спасли застрявшую на дереве пуму

Животное заметил владелец одного из близлежащих домов. Он вызвал спасателей, которые вызволили хищницу из западни.

В США в калифорнийском городе Сан-Бернардино пожарные спасли пуму, которая застряла на дереве. Заметил попавшую в западню хищницу владелец одного из близлежащих домов. Он и вызвал спасателей, пишет Evening Standard.

Пума застряла на ветке дерева на высоте около 15 метров. Спасатели вначале успокоили животное, после чего спустили его на землю с помощью спасательного жгута,передает Корреспондент.

Биолог, прежде чем отпустить пуму обратно в дикую природу, оценил ее состояние.

Государственный охранник дикой природы Рик Фишер сказал, что горные львы (пумы) нередко бродят за пределами своей среды обитания в близлежащих горах.

По его словам, нападения на людей редки, но крупные кошки могут охотиться на домашних животных и скот.