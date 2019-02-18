Начались работы по строительству газопровода Унгены-Кишинев

Дан старт строительству газопровода Унгены-Кишинев. Его протяженность составит 120 километров, а пропускная способность - почти 1,5 миллиарда кубометров. Как отметили в ходе торжественной церемонии глава молдавского кабмина Павел Филип и вице-премьер Румынии Анна Бирчалл, новый газопровод обеспечит энергобезопасность Молдовы и позволит снизить цены на энергообеспечение для конечных потребителей.

"Мы делаем второй шаг к обеспечению энергетической безопасности Молдовы. В течение многих лет после каждого нашего шага в сторону Запада цена за газ использовалась как инструмент запугивания. Больше этого не будет. Наша страна сможет сама принимать решение в пользу граждан, ничем не рискуя, так как будет альтернативный источник", - сказал премьер-министр РМ Павел Филип.

"Хочу подтвердить твёрдое обязательство Румынии продолжать действия в поддержку европейской интеграции Республики Молдова. Приветствуем результаты реформ в вашей стране и отмечаем важность их продолжения", - сказала вице-премьер Румынии Анна Бирчалл.

Администрация румынского предприятия Transgaz заверяет, что завершит строительство газопровода до конца текущего года.

"Договор о приватизации предусматривает срок в 23 месяца со дня начала работ, но мы надеемся, что при поддержке молдавских властей закончим внедрение проекта", - сказал гендиректор Transgaz Ион Стериан.

Ветка Унгены-Кишинев - продолжение газопровода Яссы-Унгены. Он был сдан в эксплуатацию 27 августа 2014 года и стал первым этапом внедрения проекта по взаимоподключению газовых систем Молдовы и Евросоюза.

Компания Transgaz инвестирует в строительство ветки 93 миллиона евро.







