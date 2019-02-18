Двое детей погибли при взрыве телевизора в Флорешском районе

Двое детей погибли при взрыве телевизора в селе Сэнэтэука Флорештского района. Инцидент произошел сегодня около 13:10.

Пресс-секретарь ГИП Марьяна Бециву заявила, что звонок в службу спасения поступил сегодня после обеда. Звонивший сообщил, что в селе Сэнэтэука Флорештского района горит жилой дом, в котором находятся двое детей, передает deschide.md.

"Прибывшие на место спасатели установили, что в доме произошел взрыв. Хозяином дома является 42-летний мужчина. Вместе со своей 34-летней сожительницей они ростили троих детей. В момент трагедии мужчина находился во дворе, а старший сын в школе. Двое младших детей 3 и 4 лет находились дома, смотрели телевизор. В какой-то момент произошел взрыв, из телевизора повалил едкий дым. Мужчина бросился в дом спасать детей. Несовершеннолетних госпитализировали в больницу города Каменка, где они в скором времени скончались", - рассказала Марьяна Бецивуэ.