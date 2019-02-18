В районной больнице Криулян обновили отделение гинекологии

В районной больнице Криулян обновили отделение гинекологии. Обустроили три родильных зала, оснастив их современным оборудованием. Комфортными стали палаты для матерей с детьми. Анна Скрипник впервые оказалась в райбольнице 13 лет назад. Она говорит, что сейчас ее третий ребенок появился на свет в прекрасных условиях.

"Тогда, вы понимаете, в 2006 году, горячей воды не было, ванная была одна на всех. Надо было подогревать воду, ходить мыться по часам. Теперь у нас есть все необходимое, когда нужно, и сколько нужно", - сказала пациентка Анна Скрипник.

Оценили современные условия и другие пациентки отделения.

"Все очень хорошо, все на своих местах, условия намного лучше"

"Сейчас гораздо комфортнее, чем было. И у медработников, и у пациентов условия намного лучше".

"У нас сейчас качество медицинских услуг на высшем уровне. Здесь мы принимаем женщин с естественными родами. Все необходимое есть и для мам, и для новорожденных", - сказала глава отделения гинекологии Марина Демиан.

Врачи отмечают, что раньше из-за плохих условий женщины предпочитали рожать в других больницах.

"В районе рожали в два раза больше, чем у нас. Все потому, что большинство женщин ездили рожать в Кишинев. Надеемся, что сейчас будут приезжать к нам и не только из Криулянского района, но и из Дубосар", - сказала неонатолог Анна Мицул.

В скором времени в больнице планируют сдать в эксплуатацию и отделение скорой помощи. На ремонтные работы райсовет Криулян выделил свыше восьми миллионов леев.







