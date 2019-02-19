Работник столичной автомойки угнал машину клиента

Полиция разыскивает сотрудника одной из столичных автомоек. Он угнал, разбил и бросил машину клиентов.

"Когда пришли за автомобилем, нашли его разбитым. Его не украли, но салон был в плачевном состоянии - грязный, в пятнах, полно мусора", - сказал пострадавший Денис Плэмэдялэ.

Администрация автомойки поначалу пообещала супругам компенсировать расходы на восстановление автомобиля, но когда выяснилось, что понадобиться 300 евро, передумала возмещать ущерб.

- Господин администратор, мы с вами разговариваем. Скажите, как это могло случиться, что кто-то взял автомобиль и попользовался им?

- Госпожа, без комментариев. Клиентка оставила машину в пятницу, пришла за ней в воскресенье. Кому оставила ключ, не знаю. Мне неизвестно, в каком состоянии она нашла машину. Здесь частная территория. Уходите! Оставьте меня в покое.

По информации полиции, правонарушение совершил 17-летний юноша, на счету которого уже были подобные выходки.

"Следствие установило его личность, теперь предстоит выяснить местонахождение. Подросток ранее уже находился в поле зрения полиции, обнаружить его и доставить в инспекторат на допрос не составит труда", - отметила пресс-секретарь Кишневской полиции Наталья Стати.

Возбуждено уголовное дело по факту кражи транспортного средства. Если вина подозреваемого будет доказана, ему грозит до трех лет лишения свободы или 67 тысяч леев штрафа.