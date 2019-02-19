Кишинев станет похож на Париж, если поддержит кандидатов от Партии Шора

Кишинев станет похож на Париж, если поддержит кандидатов в депутаты от Партии Шора. С таким заявлением выступил лидер политформирования, тоже участник избирательной кампании Илан Шор.

Партия Шора выдвинула кандидатов во всех 11-ти одномандатных округах по Кишиневу. Одо из их основных обещаний - строительство парка аттракционов не хуже, чем в Оргееве.

В перечне обещаний Шора и его команды также развитие столичной инфраструктуры и оптимизация использования бюджетных средств.