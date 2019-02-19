Кишинев станет похож на Париж, если поддержит кандидатов в депутаты от Партии Шора. С таким заявлением выступил лидер политформирования, тоже участник избирательной кампании Илан Шор.
Партия Шора выдвинула кандидатов во всех 11-ти одномандатных округах по Кишиневу. Одо из их основных обещаний - строительство парка аттракционов не хуже, чем в Оргееве.
В перечне обещаний Шора и его команды также развитие столичной инфраструктуры и оптимизация использования бюджетных средств.
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ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Этот день будет наиболее благоприятным для восстановления дружеских отношений. Вам возможно, предстоит немало поволноваться из-за того, что сын или дочь вернется домой слишком поздно. Советуем уделить больше времени домашним делам и не выяснять отношения с членами семьи. В голову придут плодотворные идеи.
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ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
День предвещает отказ высокопоставленных лиц поддержать Вас. Во второй половине дня строже соблюдайте диету. Будет много встреч, обнадеживающих переговоров, возможно, откроются заманчивые перспективы. Вероятно достижение большого успеха в разных деловых операциях.
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
День хорош для деловых начинаний. Возможны приятные приключения. Не стоит идти в гости к друзьям вместе с любимым человеком - весьма вероятна ссора Вашей "второй половины" с дорогими Вашему сердцу людьми. Вечер многие посветят любви и развлечениям.
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РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Этот день будет наиболее благоприятным для восстановления дружеских отношений. Друзья могут пригласить в театр или в кино. На работе, возможно, придется решать правовые и юридические вопросы, обращаться в суд. Вечер лучше провести в кругу семьи.
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ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
День предвещает отказ высокопоставленных лиц поддержать Вас. Исключите сегодня из своего меню мясо, замените его овощами. Попытки начать что-либо новое не увенчаются успехом, встречи, назначенные на сегодня, отменятся по независящим от Вас причинам. Уделите больше внимания детям.
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ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
День хорош для деловых начинаний. Многие получат премии или гонорары. Если у Вас есть друзья-иностранцы, сегодня самый подходящий день для встречи с ними. Не будьте неблагодарными.
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Этот день будет наиболее благоприятным для восстановления дружеских отношений. Напряженная домашняя атмосфера побудит Вас провести вечер в обществе друзей. Если решается жилищный вопрос, то необходимо будет "покрутиться", чтобы не остаться в дураках. Вероятна новая романтическая связь.
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СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
День предвещает отказ высокопоставленных лиц поддержать Вас. Велика вероятность того, что Вас попросят заплатить по старым счетам. В конце дня возможен неожиданный поворот событий, будьте начеку - ситуация может выйти из-под контроля. Влияние планет нейтральное - можно заниматься своим здоровьем, хозяйственными делами.
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СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
День хорош для деловых начинаний. Вы ведете правильную финансовую политику, но постоянно возникают искушения, и надо разумно распорядиться своими средствами. Невозможность выполнить некоторые из них вызовет раздражение. Но не принимайте все так близко к сердцу.
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КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Этот день будет наиболее благоприятным для восстановления дружеских отношений. Ваши мысли сегодня будут упорядочены и четки, а речь ясна и убедительна. Новые связи с деловыми партнерами могут оказаться весьма прочными. Будьте осторожны с электроприборами.
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ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
День предвещает отказ высокопоставленных лиц поддержать Вас. Любовное свидание лучше отложить - ни к чему хорошему оно не приведет. Предайтесь фантазиям, и Вы не пожалеете. Фортуна благоволит конструкторам и архитекторам.
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РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
День хорош для деловых начинаний. На всякий случай обойдите вопросы наследства, иначе ничего, кроме раздражения и обид, не получится. Смело проявляйте инициативу, выдвигайте на рассмотрение коллег и начальства свои идеи и предложения. В голову придут плодотворные идеи.
|Banca Nationala a Moldovei
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