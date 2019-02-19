В столице демонтируют незаконно установленные гаражи

Столичная администрация решила избавить город от нелегальных гаражей. Врио мэра Руслан Кодряну отдал преторам распоряжение выявить все незаконные объекты и обязать владельцев их демонтировать. Для складирования гаражных конструкций мэрия отвела специальное место. Тех, кто не подчиниться требованию, ждут судебные разбирательства.

Жители столицы давно ждут решения проблемы незаконных гаражей. Например, во дворе одной из чеканских многоэтажек 11 таких объектов.

"Обязательно надо эвакуировать, здесь красивый скверик. Мы живем тут с 90-х, тогда их и начали самовольно ставить. Посмотрите, что там делается, и бомжи, и бог знает что".

"Там собираются разные люди. Продают спиртное, шумно».

Претура Чекан уже выявила в секторе 106 несанкционированных гаражей.

"Установили владельцев 32 гаражей. Теперь работаем над тем, чтобы обязать их эвакуировать гаражи", - сказал претор сектора Чеканы Синильга Школьник.

По закону, владельцы гаражей должны каждые три года подтверждать в претурах секторов разрешения на такие объекты.