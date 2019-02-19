Кабмин выделил средства на ремонт зала ансамбля "Жок"

Знаменитый ансамбль "Жок" теперь проводит репетиции в отремонтированном здании. Средства на замену крыши и полов выделил кабмин. В целом работы обошлись в полтора миллиона леев.

Переделки провели в репетиционных залах, гримерках и санитарных помещениях.

"Все сделано на качественном уровне. Балетные станки стали значительно надёжнее и удобнее", - сказал участник ансамля Григоре Зосин.

"Раздевалки не менялись с советских времен - мебель была старая, двери не закрывались, душевые краны не работали", - вспоминает участница ансамбля Анна Цуркану.

В Минобразования и культуры утверждают, что проведенный ремонт - только часть плана по поддержке знаменитого танцевального коллектива.

"Для "Жока" мы подготовили несколько инвестиционных планов. Ремонт - лишь часть программы модернизации. Еще собираемся, например, подготовить костюмы из различных географических зон", - отметил генеральный госсекретарь МОКИ Игорь Шаров.

Ансамбль "Жок" был основан в августе 1945 года и приобрел широкую известность за пределами Молдовы.