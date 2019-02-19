Тандем ПДС-ППДП распадется сразу после выборов

Предвыборный блок Партии действия и солидарности и "Платформы Достоинства и правда" будет распущен сразу после выборов, а депутаты разойдутся по отдельным фракциям.

Такое признание в эфире одного из частных телеканалов сделал зампредседателя ПДС, кандидат в депутаты оп 32 округу в столице Михаил Попшой.

"Возможно, будет две или даже три фракции, так как есть компонента, включающая гражданское общество, и есть две партии. Конечно, если мы придем к власти, будет правящая коалиция, а если окажемся в оппозиции - будем координировать действия".

С таким же заявлением в конце прошлого месяца выступила лидер ПДС Майя Санду. В одном из интервью она отметила, что сохранение блока - не самое важное.

Распад блока оговаривается и в соглашении о его создании. В нем подчеркивается, что предвыборный блок прекращает свою деятельность по истечении трех дней после утверждения Конституционным судом результатов парламентских выборов, если к тому времени руководство двух партий не примет другое решение.

Майя Санду и Андрей Нэстасе настаивают, что, пройдя в парламент, не пойдут на коалиции с другими партиями, даже если не получат большинства депутатских мандатов. Тем не менее в 2016 году Андрей Нэстасе уже объединялся с Игорем Додоном для организации протестов.