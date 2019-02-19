Кандидат в депутаты от партии социалистов замешан в хищениях из Банка де Экономий

Кандидат в депутаты от партии социалистов по 34-у округу в Новых Аненах Александр Мацарин замешан в хищениях из Банка де Экономий. Как сообщает издание "Зиарул Национал", в 2008 году, будучи директором местного филиала БЕМ, он помог руководителю новоаненского кирпичного завода получить в обход закона, под недостаточный залог кредит в 35 миллионов леев.

Когда история разграбления БЕМ стала достоянием гласности, кредит объявили проблемным. Ущерб государству в результате действий Мацарина составил 65 миллионов леев, отмечает "Зиарул национал".

Между тем сам кандидат-социалист называет эту информацию не соответствующей действительности.

"Я предлагаю вам обратиться в центральный офис Banca de Economii или в другой банк. Эта абсурд. Пресса обязана тщательно проверять информацию, в том числе о предпринимателях. В данном случае это пустые, ничем не подтвержденные слова", - сказал кандидат в депутаты от ПСРМ по 34-у округу Александр Мацарин.

В настоящее время Александр Мацарин работает замдиректора новоаненского филиала одного из коммерческих банков. В гонке за депутатское кресло он конкурирует по округу еще с четырьмя кандидатами.





