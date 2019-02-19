В Китае рухнул канатный мост с туристами

В китайской провинции Гуандун под туристической группой из шести человек, порвался веревочный мост.

Веревочный мост с шестью туристами оборвался в китайской провинции Гуандун, сообщает The Sun.



Инцидент произошел, когда группа туристов переходила мост, натянутый над водоемом. Один из туристов на полпути начал прыгать и раскачивать конструкцию. В результате мост оборвался,передакет Корреспондент.



Туристы не пострадали, так как были в страховочных поясах. Мост закрыли на неопределенный срок.



Канатный мост был одной из достопримечательностей виллы Бэйгуйюань в районе Яндун города Янцзян. Он находился на высоте 2,5 м над водой.