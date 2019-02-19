Queen выступит на церемонии вручения Оскар

Британская рок-группа Queen 24 февраля выступит на церемонии вручения кинопремий Оскар в Лос-Анджелесе.

Американская академия киноискусств сообщила о том, что во время 91-ой церемонии вручения Оскара состоится выступление британской рок-группы Queen. Об этом сообщается в Twitter организации.





В посте члены академии поприветствовали вокалиста Адама Ламберта и группу Queen, которые выйдут на сцену во время церемонии 24 февраля,передает Корреспондент

"Это происходит в действительности или это всего лишь фантазия" – говорится в сообщении.