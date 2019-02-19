ОВЕН (21 марта - 20 апреля)

Этот день будет наиболее благоприятным для восстановления дружеских отношений. Вам возможно, предстоит немало поволноваться из-за того, что сын или дочь вернется домой слишком поздно. Советуем уделить больше времени домашним делам и не выяснять отношения с членами семьи. В голову придут плодотворные идеи.

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