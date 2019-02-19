NASA назвало сроки пилотируемой экспедиции на Марс

В NASA планируют отправить пилотируемую экспедицию на Красную планету в середине 2030-х годов.

Глава Национального управления по аэронавтике и исследованиям космического пространства (NASA) Джим Брайденстайн рассказал, когда на Марс отправится пилотируемая экспедиция, сообщает MSNBC.

По его словам, для этого нужно еще много сделать, но в NASA планируют отправиться на Марс в середине 2030-х годов,передает Корреспондент.

"В конечном счете мы добьемся снижения риска космических полетов, проведем проверку надежности техники и насколько возможно разработаем технологии для многократного использования техники на Марсе", – заявил Брайденстайн.

Глава NASA отметил, что планируется двухлетнее пребывание на поверхности планеты.