В Нюрнберге объявили режим ЧС из-за бомбы

Власти Нюрнберг объявили режим ЧС после обнаружения неразорвавшейся бомбы времен Второй мировой войны.

В немецком Нюрнберге ввели режим чрезвычайной ситуации после того, как на территории города нашли неразорвавшуюся бомбу времен Второй мировой войны, сообщает BR.





Бомбу обнаружили во время строительных работ в районе Хефен. Из-за произошедшего были эвакуированы 8 тысяч жители близлежащих районов, а территория – оцеплена,передает Корреспондент

Кроме того, режим ЧС объявили и в соседнем городе Фюрт, который располагается в 7 км от Нюрнберга.