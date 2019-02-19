В Канаде столкнулись 15 автомобилей, есть пострадавшие

В результате столкновения 15 автомобилей на трассе в восточной провинции Ньюфаундленд и Лабрадор пострадали шесть человек.

В Канаде в результате столкновения 15 автомобилей на трансканадской магистрали в восточной провинции Ньюфаундленд и Лабрадор получили ранения шесть человек. Об этом сообщил телеканал CTV.

По данным полиции, в аварию попали 12 легковых автомобилей и три фуры,передает Корреспондент.

"Двое из шести пострадавших были госпитализированы с серьезными травмами. Из-за ДТП закрыта для движения часть магистрали в районе населенного пункта Бирча-Нэрроуз", - говорится в сообщении.

Известно, что причиной аварии стали погодные условия - практически нулевая видимость из-за снегопада.