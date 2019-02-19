В Индии грузовик въехал в свадебную процессию

Грузовой автомобиль врезался в процессию, которая двигалась по обочине дороги. В результате ДТП 13 человек погибли и 18 пострадали.

В индийском штате Раджастхан грузовик врезался в свадебную процессию, в результате чего погибли 13 человек, а еще 18 пострадали. Об этом со ссылкой на данные полиции сообщила Hindustan Times.

Указано, что среди погибших - четверо детей,передает Корреспондент.

Как информирует издание, автомобиль врезался в процессию, которая двигалась по обочине дороги. По данным полиции, водитель грузовика не увидел людей. Известно, что после ДТП он скрылся с места аварии.

Сейчас ведется расследование.

Ранее в Индии перевернулся автобус с 50 школьниками, 20 из них получили ранения.