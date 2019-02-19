В Музее мадам Тюссо в Нью-Йорке вандал испортил фигуру рэпера Дидди

Сообщается, что злоумышленник опрокинул статую исполнителя, из-за чего у нее отвалилась голова

Восковая фигура рэпера Дидди лишилась головы во время нападения неизвестного вандала в нью-йоркском Музее мадам Тюссо. Как сообщила телекомпания ABC, инцидент произошел в субботу, и его причины пока не установлены.

По данным полиции, неизвестный вошел вечером в Музей мадам Тюссо, приблизился к фигуре рэпера и опрокинул ее. От удара об пол у статуи отвалилась голова. Мотивы, которыми руководствовался нападавший, не установлены,передает ТАСС.

Генеральный менеджер музея Том Миддлтон обещал восстановить экспонат как можно скорее. Подобные инциденты не заставят дирекцию возводить ограждения вокруг каждой восковой фигуры, такой принцип позволяет "гостям уважительно общаться" с экспонатами, пояснил Миддлтон.

49-летний Дидди, настоящее имя которого Шон Комбс, входит в первую пятерку списка самых высокооплачиваемых исполнителей хип-хопа по версии журнала Forbes. За 2018 год музыкант заработал $64 млн и по этому показателю уступил лишь Джею-Зи ($76,5 млн). Восковую фигуру рэпера в Музее мадам Тюссо в Нью-Йорке установили в 2009 году.

Помимо Нью-Йорка отделения Музея мадам Тюссо работают еще почти в двух десятках городов по всему миру. Собрание восковых фигур было основано в Лондоне в 1835 году скульптором из Эльзаса Мари Тюссо (1761-1850), урожденной Гросхольц, когда ей было уже далеко за семьдесят. Она воплотила в воске французских просветителей Вольтера и Жан-Жака Руссо, а также одного из отцов-основателей США Бенджамина Франклина. Во время французской революции ее чуть не казнили из-за тесных связей с королевской династией Бурбонов, но в итоге именно она сняла посмертные маски с Робеспьера и Марата.