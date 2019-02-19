В Кишиневе появятся солнечные деревья: 18 участников конкурса представят свои дизайн-проекты

На столичных улицах появятся солнечные деревья. О желании заняться разработкой дизайн-проектов территории, на которой их установят, объявили 18 молодых людей. Об этом заявил и.о. мэра Кишинева Руслан Кодряну. Он уточнил, что прием заявок на регистрацию в конкурсе завершен.

Каждый участник состязания разработает свой проект. А столичное управление архитектуры отберет два наиболее удачных. Уже известно, что одно из деревьев будет находиться на пешеходной улице, а другое - на проспекте Мирча чел Бэтрын, передает canal3.

Места для их установки выбрали жители Кишинева и одобрили местные власти. Солнечные деревья будут исполнять роль уличных фонарей на зеленой энергии. Стоимость проекта достигает 20 тысяч евро.