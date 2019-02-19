С 19 февраля граждане Молдовы могут путешествовать в Турцию по удостоверениям личности

МИДЕИ сообщило, что с 19 февраля граждане Молдовы могут путешествовать в Турцию по удостоверениям личности форматов ID1, ID2 (TD-1, TD-2).

Согласно Протоколу о внесении изменений в межправительственное Соглашение о взаимной отмене виз с Турцией, подписанному 17 октября 2018 года и вступившему в силу 19 февраля 2019 года, владельцы вышеназванных документов больше не обязаны иметь визу для въезда, транзита или временного нахождения в Турции до 90 дней, передает kp.md.

В то же время, министерство обращает внимание граждан Молдовы, которые будут путешествовать в третьи страны, используя территорию Турции в качестве транзита, на то, что для прохождения границы со страной назначения им нужно иметь при себе необходимые документы.

Первые пассажиры уже воспользовались во вторник новой возможностью, вылетев рейсом Стамбул-Кишинев компании Turkish Airlines.