CBS: около 20 человек застряли на канатной дороге в США

Как отмечает Associated Press, механизм остановился из-за сильного порыва ветра

Порядка 20 человек застряли в понедельник в кабинках на канатной дороге над водой в парке развлечений в городе Сан-Диего (штат Калифорния, США). Об этом сообщила телекомпания CBS.

По ее информации, на 22:05 понедельника (08:05 вторника по молдове ), спасателям удалось эвакуировать четырех взрослых и четырех детей. В кабинках остаются еще восемь человек,передает ТАСС.

Как отмечает агентство Associated Press, механизм остановился из-за сильного порыва ветра. Освобождение людей занимает продолжительное время из-за того, что посетителей нужно извлекать по очереди из каждой кабинки.