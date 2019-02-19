В США в возрасте 95 лет умер Джордж Мендонса, герой фотоснимка Альфреда Эйзенштадта "Поцелуй на Таймс-Сквер", сделанного в августе 1945 года и ставшего одним из символов окончания Второй мировой войны.
Снимок "Поцелуй на Таймс-Сквер" был сделан 14 августа 1945 года, после того как президент США Гарри Трумэн объявил о предстоящей капитуляции Японии, сообщает УНИАН.
На снимке Мендонса целует Грету Фридман. Она умерла в 2016 году в возрасте 92 лет.
Личности целующихся долгое время были предметом споров и журналистских расследований. В различные годы о том, что они изображены на фотографии, заявляли несколько человек. Окончательно личности Фридман и Мендонсы были подтверждены несколько лет назад с помощью технологии распознавания лиц.
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